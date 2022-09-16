Население Южной Кореи в скором времени может уменьшиться в два раза
К концу 21 века государство может испытать серьезный демографический кризис. Рождаемость в стране начала снижаться уже с 2018 года.
Снижение рождаемости объясняется несколькими причинами. Во-первых, с появлением ребенка в семье корейцев ожидают крупные расходы.
Жители Южной Кореи много тратят на детей, значительно больше, чем в других странах мира. Второе место по уровню подобных трат занимает Тайвань, а третье - Португалия.
Чтобы обучить ребенка, занимающегося в средней или старшей школе, в прошлом году корейская семья должна была затратить примерно 6 тыс. долларов.
Если учесть еще образование в колледже и университете, оплата обучения одного ребенка обойдется в сумму, равную совокупности зарплат, полученных больше чем за шесть лет постоянной работы.
Это самый высокий уровень затрат на образование из всех стран, опрошенных Национальным институтом исследований демографии и социального обеспечения, расположенным в Японии.
Вторая причина низкой рождаемости - очень дорогая недвижимость.
Третья - слабая социальная поддержка семей с детьми.
Четвертая проблема - сложности с устройством на работу для женщин, вышедших из декрета.
Согласно проведенным исследованиям в Южной Корее больше, чем в других странах, женщин в возрасте 55-64 лет, которые работают на временных должностях.
Южнокорейские женщины не желают иметь двух и более детей, потому что собираются заниматься карьерой после рождения одного ребенка.
Снижение темпов рождаемости отмечается и в Российской Федерации. В первые 6 месяцев текущего года показатель рождаемости упал на 6,3%.
Специалисты объясняют такую ситуацию разными причинами: страх перед пандемией, экономические санкции, меры государственной поддержки населения.
Опубликовано: Храмова Оксана
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