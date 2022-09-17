Россия проводит военные учения в арктическом море напротив Аляски

Российские атомные подводные лодки запустили крылатые ракеты в Арктике в пятницу в рамках военных учений, призванных проверить готовность Москвы к возможному конфликту в ее ледяных северных водах.

Учения под названием «Умка-2022» проходили в Чукотском море — восточной части Северного Ледовитого океана, отделяющей Россию от американского штата Аляска.

Россия рассматривает свою обширную арктическую территорию как жизненно важный стратегический объект и уже много лет наращивает свой военный потенциал в регионе, вызывая тревогу на Западе.

Минобороны России заявило в пятницу, что две атомные подводные лодки – «Омск» и «Новосибирск» - запустили противокорабельные крылатые ракеты из Чукотского моря, поразив цели на расстоянии 400 км.

Министерство обороны сообщило, что арктические учения на этой неделе стали проверкой способности и готовности России защищать российскую Арктику военными средствами.

Помимо пусков ракет с атомных подводных лодок, российский береговой ракетный комплекс «Бастион» также произвел пуски ракет по морским целям на расстоянии 300 км от Чукотского полуострова - самой восточной территории России.

Российская милитаризация арктического региона вызвала беспокойство в западных столицах, других арктических странах и среди экологических групп.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в прошлом месяце, что наращивание Россией военной мощи в Арктике представляет собой стратегическую проблему для альянса.