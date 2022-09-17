Опытные огородники подсказали, как дозарить зеленые помидоры дома

Если погода начинает портиться, и появляется опасность, что плоды томатов не успеют созреть, волноваться не стоит, эту задачу можно решить.

Очень важно грамотно снять урожай. Например, в сентябре плоды томатов нужно снимать до того, как температура воздуха ночью опустится ниже +5 °С. Желательно, чтобы день при этом был сухой.

Плоды аккуратно срезать вместе с плодоножкой, стараясь не повредить кожицу. Зеленые и желтовато-бурые помидоры, достигшие размера, соответствующего сорту, с хорошо развитыми семенами, нужно отправить на дозревание.

Мелкие стоит оставить на кусте, потому что дома они все равно не вызреют.

Для дозаривания томаты положить в корзины или ящики в 2-3 слоя, перекладывая каждый бумагой или сухими опилками. Неплотно прикрыть крышкой или тканью, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Оставить при температуре +12...15 °С в хорошо проветриваемом и достаточно влажном помещении. Проверять состояние помидоров каждые 5 дней, убирая спелые плоды и отбраковывая подпорченные.

Если нужно ускорить процесс дозаривания помидоров, ящик с ними можно принести в более теплое место с хорошим освещением и подложить к недозревшим плодам несколько спелых томатов, яблок или бананов.

Газ этилен, выделяемый «продуктами-подселенцами», поможет созреть помидорам быстрее.