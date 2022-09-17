«Русская Весна»: в Харькове произошла серия взрывов после ракетной атаки

Военные корреспонденты "Русской весны" рассказали о последствиях ракетного обстрела Харькова.

Днём 17 сентября военные корреспонденты интернет-издания "Русская весна" сообщили, что после нового ракетного обстрела Харькова в городе раздалась череда громких взрывов. Местные власти отказываются комментировать инцидент, однако жители уверяют, что из-за громкости взрывов произошедшее не является тайной.

По данным "Русской вены", взрывы слышны в Индустриальном районе Харькова и вероятнее всего вызваны попаданием снаряда по скалу с боеприпасами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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