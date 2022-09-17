Запах человека важнейшее качество для подбора партнера
Подбирать партнеров для совместной жизни становится все тяжелее. Это доказывает резко выросший процент разводов по сравнению с аналогичным показателем вековой давности.
В жизни людей за век сменилось большое количество факторов, одним из важнейших стала возможность использовать каждому человеку одеколон, туалетную воду и прочие вещества, отбивающие естественный запах тела.
Шведский исследователь запахов Юхан Лундстрем утверждает, что каждый из людей обладает индивидуальным запахом, который определяется бактериальной флорой, генетикой и особенностями питания.
Раньше люди принюхивались к потенциальному партнеру (откуда и появилось грубоватое выражение снюхались) и подсознательно определяли его совместимость с собой. А сейчас это сделать сложно. Но нужно.
Опубликовано: Staalker
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