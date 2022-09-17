Способ с подсчетом овец перед сном, увы, не работает: Мясников предложил альтернативу

Чтобы скорее уснуть, многие по старинке продолжают считать воображаемых овец, лежа в кровати. Оказывается, этот метод давно изжил себя, и есть другие, более эффективные способы борьбы с бессонницей.

Проблемы со сном бывают у всех, и практически каждый хоть раз да пытался испробовать на себе метод с подсчетом овец в качестве гарантированного средства от бессонницы.

Популярный телеведущий и по совместительству известный российский врач Александр Мясников отвергает приведенный способ как полностью бесполезный.

Взамен медик предлагает свою альтернативу:

«В ситуации, когда человек уже расслаблен и ждет погружения в сон. Лучше всего думать о чем-то легком, приятном, не заставляющим мозг включаться – например, о море, береге с волнами, пустынном пляже»

Специалист объясняет, что для скорейшего засыпания следует научиться постепенно расслаблять мышечную систему, начиная с ног и постепенно доходя до головы и мозга.

Если сон никак не приходит, не следует прибегать к помощи телевизора или смартфона.

Неплохо будет просто пройтись по дому, посмотреть в окно, наблюдая за ночным пейзажем, после чего снова лечь в кровать, прикрыть глаза и снова попытаться уснуть.