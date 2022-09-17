Самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Еревана

Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси прибыла в Ереван для встречи с премьер-министром Армении.

В субботу вечером, 17 сентября 2022 года, новостное агентство Armenpress сообщило, что самолёт спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц».

Отмечается, что взбудоражившая мировую общественность своим недавним визитом на Тайвань Пелоси встретимся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что уже расценено экспертами как попытка США вывести Ереван из сферы влияния Москвы.