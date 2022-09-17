Самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Еревана

Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси прибыла в Ереван для встречи с премьер-министром Армении.

В субботу вечером, 17 сентября 2022 года, новостное агентство Armenpress сообщило, что самолёт спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц».

Отмечается, что взбудоражившая мировую общественность своим недавним визитом на Тайвань Пелоси встретимся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что уже расценено экспертами как попытка США вывести Ереван из сферы влияния Москвы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 