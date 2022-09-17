Агрономы рассказали, как правильно ухаживать за клубникой осенью

Осень – это период, когда у клубники закладываются почки, она набирается сил перед зимовкой. Правильный уход за растением в осенние месяцы – это залог хорошего урожая в следующем сезоне.

Первое, что нужно сделать – это обрезка. Удаляются все листья со следами повреждений и болезней. После обрезки на каждом кустике должно быть 3 или 4 здоровых листа.

Усы также обрезают. Наиболее качественные используют для посадки, все остальное пригодится для компоста. Если на кустах клубники есть следы заболеваний, растения нужно обработать специальными препаратами.

Грядки, на которых растет клубника, нужно рыхлить и тщательно пропалывать. Но нельзя делать это слишком близко к кустам, поскольку есть риск повредить корни.

Чтобы избежать бурного разрастания сорняков, междурядья мульчируют корой деревьев, опилками или небольшими ветками, но только здоровыми.

Окучивание позволяет защитить кусты от промерзания, а внесение удобрений улучшает состояние растения.

Осенью можно вносить органику, например, перегной или коровяк, куриный помет или конский навоз, древесную золу. Из минеральных удобрений предпочтительны калийная соль и суперфосфат.

Если зимы недостаточно снежные, клубнике потребуется укрытие. Для этого подойдет еловый лапник или спанбонд, но его нужно натянуть на дуги, а не укладывать прямо на кусты.