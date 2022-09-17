НАТО официально признало существование плана по военному присутствию у границ РФ

Официальный представитель НАТО Роб Бауэр побывал на конференции в Таллине, где подтвердил, что у военного блока есть план по наращиванию своего присутствия у границ России.

17 сентября глава военных комитетов НАТО Роб Бауэр побывал на конференции в столице Эстонии Таллине, где сообщил, что в альянсе разработали план по увеличению военного присутствия организации возле границ Российской Федерации. По словам Бауэра, данный план был создан за несколько лет до начала украинского конфликта в конце февраля 2022 года.

При этом Роб Бауэр подчеркнул, что НАТО не собирается воевать с Россией, однако в альянсе опасаются российской агрессии, поэтому вынуждены наращивать свою обороноспособность.