В Вестминстер-холле мужчина попытался сдернуть флаг с гроба Елизаветы II
В Вестминстер-холле люди, пришедшие попрощаться с Елизаветой II, были шокированы поведением одного мужчины.
Он выбежал из очереди к гробу королевы и попытался сорвать с него флаг. Полиция сразу арестовала нарушителя.
В британских СМИ появились фото мужчины, которого полицейские держат на полу. Прежде, чем его задержали, ему удалось потянуть за край флага.
Из-за этого инцидента временно остановили трансляцию мероприятия. Свидетель рассказал журналистам, что этот мужчина оттолкнул 7-летнюю девочку, когда бежал к гробу.
По словам очевидцев, полицейские задержали мужчину всего за 2 секунды. Его арест подтвердила полиция.
По информации правоохранителей, после удаления нарушителя из зала очередь возобновилась.
Гроб королевы Елизаветы II будет находиться в Вестминстер-холле до утра понедельника, когда состоятся ее похороны.
Попрощаться с покойным монархом собралось огромное количество людей. Им приходится стоять в очереди до 14 часов.
Опубликовано: Светлана Репина
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