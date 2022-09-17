В Вестминстер-холле мужчина попытался сдернуть флаг с гроба Елизаветы II

В Вестминстер-холле люди, пришедшие попрощаться с Елизаветой II, были шокированы поведением одного мужчины.

Он выбежал из очереди к гробу королевы и попытался сорвать с него флаг. Полиция сразу арестовала нарушителя.

В британских СМИ появились фото мужчины, которого полицейские держат на полу. Прежде, чем его задержали, ему удалось потянуть за край флага.

Из-за этого инцидента временно остановили трансляцию мероприятия. Свидетель рассказал журналистам, что этот мужчина оттолкнул 7-летнюю девочку, когда бежал к гробу.

По словам очевидцев, полицейские задержали мужчину всего за 2 секунды. Его арест подтвердила полиция.

По информации правоохранителей, после удаления нарушителя из зала очередь возобновилась.

Гроб королевы Елизаветы II будет находиться в Вестминстер-холле до утра понедельника, когда состоятся ее похороны.

Попрощаться с покойным монархом собралось огромное количество людей. Им приходится стоять в очереди до 14 часов.