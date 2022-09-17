Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве 36-метрового моста

Минтранс Киргизии заявил, что таджикские военные подорвали 36-метровый мост , установленный на реке Ак-Суу.

17 сентября пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Киргизской Республики заявила о том, что таджикские военнослужащие подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Киргизии.

В ведомстве отметили, что взрыв мостовой конструкции, установленной на реке Ак-Суу, может стать причиной уничтожения дорожно-строительной техники, которая находилась в непосредственной близости к подорванному объекту дорожной инфраструктуры Киргизии, однако выяснить это в настоящее время довольно проблематично из-за обострения конфликта на киргизо-таджикской границе.