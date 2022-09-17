Эрдоган хотел встретиться с Асадом, но его не было на саммите в Узбекистане

По информации проправительственного турецкого издания Hurriyet, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы провести встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Газета сообщает, что такая встреча могла бы состояться в узбекском Самарканде, если бы президент Сирии присутствовал на саммите ШОС.

Несколько источников ранее сообщили агентству Reuters, что руководитель турецкой разведки за последнее время несколько раз встречался с представителем Сирии, занимающим аналогичную должность.

Сообщается, что это говорит о результативности усилий России в части налаживания отношений между участниками войны в Сирии.

Есть также информация о том, что Эрдоган говорил о желании встретиться с Асадом во время закрытого заседания его партии ПСР.

Эрдоган сказал, что Асад хотел защитить территории, которые он контролировал, однако ему это не удалось.

По мнению аналитиков, нормализация отношений между Турцией и Сирией может изменить ход десятилетней войны.

Турция активно поддерживала сирийских повстанцев в северо-западной части страны. На остальной территории их разгромили войска Асада с помощью Ирана и России.