Эрдоган хотел встретиться с Асадом, но его не было на саммите в Узбекистане
По информации проправительственного турецкого издания Hurriyet, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы провести встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Газета сообщает, что такая встреча могла бы состояться в узбекском Самарканде, если бы президент Сирии присутствовал на саммите ШОС.
Несколько источников ранее сообщили агентству Reuters, что руководитель турецкой разведки за последнее время несколько раз встречался с представителем Сирии, занимающим аналогичную должность.
Сообщается, что это говорит о результативности усилий России в части налаживания отношений между участниками войны в Сирии.
Есть также информация о том, что Эрдоган говорил о желании встретиться с Асадом во время закрытого заседания его партии ПСР.
Эрдоган сказал, что Асад хотел защитить территории, которые он контролировал, однако ему это не удалось.
По мнению аналитиков, нормализация отношений между Турцией и Сирией может изменить ход десятилетней войны.
Турция активно поддерживала сирийских повстанцев в северо-западной части страны. На остальной территории их разгромили войска Асада с помощью Ирана и России.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Белый дом прокомментировал визит экс-губернатора Нью-Мексико в Россию
Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины
В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину