В сербском Белграде произошли столкновения протестующих против гей-парада с полицией

В субботу в столице Сербии Белграде прошел гей-парад, несмотря на многочисленные угрозы его противников. Не обошлось без столкновений с полицией.

Несколько тысяч участников ЛГБТ-марша прошли до стадиона «Цмайдан». Там состоялся праздничный концерт.

Во время марша ультранационалисты и футбольные фанаты бросали в полицейских камни и светошумовые гранаты, запускали сигнальные ракеты.

Полицейскому кордону удалось отразить нападения с помощью дубинок и шиитов. Весь район, по которому проходил марш, был оцеплен полицией в боевой экипировке.

В результате столкновений 10 полицейских получили ранения, было повреждено пять полицейских автомобилей, арестованы 64 протестующих.

В марше участвовали американский посол в Сербии Кристофер Хилл и специальный докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик.

Премьер-министр Ана Брнабич, которая сама принадлежит к ЛГБТ-сообществу, заявила, что гордится тем, что в Белграде удалось избежать более серьезных инцидентов.

Ранее гей-парады в Сербии были запрещены, что вызывало критику правозащитных организаций. В начале 2000-х годов прошло несколько таких мероприятий, все они сопровождались насилием.