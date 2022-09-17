В сербском Белграде произошли столкновения протестующих против гей-парада с полицией
В субботу в столице Сербии Белграде прошел гей-парад, несмотря на многочисленные угрозы его противников. Не обошлось без столкновений с полицией.
Несколько тысяч участников ЛГБТ-марша прошли до стадиона «Цмайдан». Там состоялся праздничный концерт.
Во время марша ультранационалисты и футбольные фанаты бросали в полицейских камни и светошумовые гранаты, запускали сигнальные ракеты.
Полицейскому кордону удалось отразить нападения с помощью дубинок и шиитов. Весь район, по которому проходил марш, был оцеплен полицией в боевой экипировке.
В результате столкновений 10 полицейских получили ранения, было повреждено пять полицейских автомобилей, арестованы 64 протестующих.
В марше участвовали американский посол в Сербии Кристофер Хилл и специальный докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик.
Премьер-министр Ана Брнабич, которая сама принадлежит к ЛГБТ-сообществу, заявила, что гордится тем, что в Белграде удалось избежать более серьезных инцидентов.
Ранее гей-парады в Сербии были запрещены, что вызывало критику правозащитных организаций. В начале 2000-х годов прошло несколько таких мероприятий, все они сопровождались насилием.
Опубликовано: Светлана Репина
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