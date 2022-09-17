Россия назвала частные спутники законной целью в военное время

Сотрудник МИД России Константин Воронцов, возглавляющий российскую делегацию в Управлении ООН по вопросам разоружения назвал частные спутники законной целью в военное время.

Это заявление прозвучало в ходе заседания рабочей группы открытого состава ООН (РГОС) по уменьшению космических угроз, которое проходило в Женеве.

Воронцов указал на очень опасную тенденцию, которая выходит за пределы безвредного использования космических технологий и проявившуюся на фоне событий на Украине.

Он отметил, что применение США и их союзниками гражданских и коммерческих спутниковых активов в ходе продолжающихся боевых действий на Украине представляет собой косвенное участие в конфликте, даже если они этого не осознают.

Он уточнил, что подобную квазигражданскую инфраструктуру можно рассматривать как вплоне законную цель для ответных действий.

Воронцов сказал, что использование спутников с провокационными целями противоречит Договору о космосе и призвал международное сообщество осудить эти нарушения.

Ранее Илон Маск через свою компанию SpaceX отправил на Украину несколько партий терминалов Starlink для обеспечения интернет-связи.

Коммерческие компании Planet, BlackSky, Maxar разместили спутниковые снимки конфликта в открытом доступе.