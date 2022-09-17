Виктор Орбан назвал шуткой угрозу ЕС урезать финансирование Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призыв Европарламента сократить финансирование его страны в связи с нарушением демократических принципов был скучной шуткой.

На днях большинство законодателей в ЕС осудили нарушения принципов демократии в Венгрии. Это может привести к сокращении финансирования страны по линии Евросоюза.

Виктор Орбан, который находится у власти 22 года, сказал, что европейские законодатели предпринимают такие действия для развлечения.

Между тем Еврокомиссия намерена порекомендовать заморозить предоставление миллиардов долларов Венгрии из-за коррупционных рисков.

Такую меру Европейский союз не использовал раньше, с момента образования фонда, который называют «деньгами за демократию».

В течение нескольких недель Будапешту предлагали выполнить требования Евросоюза, чтобы блок возобновил финансирование.

Санкции могут нанести серьезный удар по венгерской экономике. Ее доля в бюджете ЕС на 2021-2027 год составляет 22 млрд евро.

Многие из возможных сокращений касаются государственных закупок — приобретения услуги и товаров, выполнения работ с использованием средств Европейского сюза.