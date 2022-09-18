Сказочный замок-больница Общины сестер милосердия Святого Георгия

Необычное строение, напоминающее настоящий замок, находится на относительно небольшом расстоянии от Санкт-Петербурга. Строение — Община сестер милосердия Святого Георгия, где лечили людей.

Больница Общины сестер милосердия Святого Георгия появилась в 1902 году благодаря архитектору Григорию Люцедарскому. Причем строили эту больницу для лечения людей больных злокачественной опухолью (раком).

Община начала вести свою деятельность примерно в 1870-х годах под покровительством Марии Федоровны, будущей супруги императора Александра III и матери Николая II. Изначально община подготавливала сестер милосердия для ухода за больными и ранеными в военное время.

Больница строилась исключительно на пожертвования. Из меценатов особенно выделялся Николая II, который дал 20 тысяч рублей и Мария Федоровна, которая выделила из личных средств 3 тысячи рублей. Открытие состоялось в 1902 году, а на освещении присутствовала мать императора.

В год в больнице проходило лечение от 30 до 40 человек. По большому счету даже не лечилось, так как заведение напоминало современный аналог хосписа. После революции здание было отдано детскому привету, а спустя несколько лет в нем появилась финская национальная школа, которая была закрыта в 1930-х и на ее месте образовалась советская школа.

Во время Великой Отечественной войны немцы сделали из больницы военный госпиталь, а в 1944 году он перешел под управление русских военных. Позже, после войны, здание сделали санаторием для советских детей, больных туберкулезом, а с 1979 года из него опять сделали среднюю советскую школу.