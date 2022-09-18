Полянский: Гутерреш испытывает мощнейшее давление со стороны Запада

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада оказывают мощнейшее давление на Антониу Гутерреша.

18 сентября заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью для новостного агентства РИА рассказал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш находится под «колоссальным давлением со стороны западных стран», одним из методов которого является внесение финансовых средств в бюджет организации.

Полянский отметил, что одной из проблем ООН является преобладание «в руководящем звене международных чиновников» представителей Запада, что в значительной мере ущемляет права интересы развивающихся стран-участниц.