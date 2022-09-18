Цискаридзе напал на Садальского в поезде и обратился в полицию

Знаменитости случайно оказались в одном составе, и экс-солист Большого театра решил высказать артисту все, что о нем думает.

Станислав Садальский не однажды критиковал артиста балета Николая Цискаридзе. В частности, 71-летний актер театра и кино заявлял, что танцовщик не справился с ролью ведущего программы «Сегодня вечером», сообщает СтарХит.

Садальский считает, что Цискаридзе в роли телеведущего Первого канала оказался ниже критики, о чем свидетельствуют низкие рейтинги телешоу.

Заявления актера, судя по всему, не оставили равнодушным 48-летнего экс-премьера балета Большого. Вероятно, Николай принял слова Станислава близко к сердцу, что проявилось в момент их случайной встречи.

Накануне знаменитости случайно попали в один вагон поезда. И Николай Максимович воспользовался моментом, чтобы сказать Станиславу Юрьевичу, все, что у него накипело на душе. По словам Садальского, Цискаридзе обозвал его лжецом. И так кричал, что на какое-то мгновение всем стало стыдно.

Актер сказал, что жалеет, что поддался на провокации, и не снял эту перепалку на видео.

«Входит Цискаридзе. Я столько оскорблений не слышал в жизни. Он говорит: «Вы кто есть? Вы никто. Вы - артист одной роли». И я сорвался тоже. Говорю: «А у вас и одной роли нету». Ужас, конечно, такой скандал был», — поделился актер с подписчиками личного микроблога.

Станислав Юрьевич отметил, что не смотрит программу «Сегодня вечером» и, говоря о шоу, ориентируется на данные рейтингов. От него, мол, показатели популярности программ не зависят, и он виноват только в том, что выкладывает эти данные в своих соцсетях.

«Он человек неискренний. И как танцор, я сомневаюсь, какой. Как он орал. Как здесь верещал, но я, вероятно, тоже был не лучше... Полицию вызвал, и сейчас на меня напишет заявление. Хотя я к нему не прикасался - даже не вставал.... Я столько говна, вылитого на себя, никогда не слышал», — рассказал Садальский.