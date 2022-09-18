Ветеран «Альфы» Гончаров: ЦРУ превратилось в государственную террористическую структуру

Глава международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США превратилось в террористическую структуру.

Сергей Гончаров отметил, что ЦРУ широко использует насилие и убийства в разных точках мира, что автоматически делает из американской разведки «глобальную террористическую организацию». Он отметил, что сегодня весь мир видит акции, которые проводит ЦРУ по всей планете — все они основаны на насилии.

Ветеран «Альфы» подчеркнул, что правительство США в курсе действий ЦРУ, так как оно стоит за созданием этой разведки, а также разработке запрещенных в России международных террористических организаций. В пример он пример «Исламской государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида».

Гончаров напомнил про недавние скандалы, которые связаны с массовыми жестокими пытками. Они применялись ЦРУ в разных странах, где создавались секретные тюрьмы разведки. Они финансировались на деньги американского правительства, поэтому оно «не может не знать, что делает их агенты».

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США делает «чувствительный акцент» на проведении диверсий и провокаций в суверенных государствах.