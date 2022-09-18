Россия настоит на арбитраже против США из-за невыдачи виз дипломатам
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, о намерении России настоять на запуске ООН арбитражной процедуры в отношении США из-за невыдачи виз делегации Лаврова.
18 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, сообщила о том, что Россия в ближайшее время будет инициировать запуск арбитражной процедуры против Соединённых Штатов.
Полянский пояснил, что Россия вынуждена прибегнуть к данной мере из-за отказа США выдать визы возглавляемой Сергеем Лавровым делегации РФ для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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