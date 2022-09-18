Землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване привело к масштабным разрушениям
На острове Тайвань произошло сильное землетрясение, спровоцировавшее разрушение построек.
18 сентября Геологическая служба Соединённых Штатов сообщила, что на территории Тайваня произошло землетрясение магнитудой в 7,2 балл, спровоцировавшее масштабные разрушения в регионе и повлекшее за собой появления риска возникновения цунами в тайваньском проливе.
Известно, что очаг возникновения землетрясения залегает на глубине десяти километров. К текущему моменту информация о количестве жертв не распространяется, однако сообщается, что последствия землетрясения затронули Китай и Японию, в которых также зафиксированы разрушения зданий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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