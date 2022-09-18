Землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване привело к масштабным разрушениям

На острове Тайвань произошло сильное землетрясение, спровоцировавшее разрушение построек.

18 сентября Геологическая служба Соединённых Штатов сообщила, что на территории Тайваня произошло землетрясение магнитудой в 7,2 балл, спровоцировавшее масштабные разрушения в регионе и повлекшее за собой появления риска возникновения цунами в тайваньском проливе.

Известно, что очаг возникновения землетрясения залегает на глубине десяти километров. К текущему моменту информация о количестве жертв не распространяется, однако сообщается, что последствия землетрясения затронули Китай и Японию, в которых также зафиксированы разрушения зданий.