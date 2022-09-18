Эксперты подсказали, как идеально сохранить картофель в условиях квартиры
Клубни любят темные уютные места с определенным уровнем влажности, и таковые можно найти.
Если нет дачи с погребом, а картофеля назапашено на целую зиму, сохранить его можно и в квартире. Главное - выбрать для этого лучшие места.
Клубни любят темные закрытые помещения с оптимальным уровнем влажности, потому можно разместить их под мойкой. И не в полиэтиленовых пакетах, а - в плетеных корзинах.
Оптимальные уровни температуры и влажности для хранения картофеля - на балконе. Но опять-таки нужно переложить его - в идеале, в деревянную коробку.
Если балкон не застеклен, желательно утеплить коробку изнутри пеной. Она не разлагается и дает возможность регулировать внутри контейнера температуру. Сверху короб можно накрыть старыми теплыми вещами.
Холодильник, разумеется, очень подходящий вариант. Проблема только в том, что туда вмещается небольшое количество клубней. В холодильнике, к слову, картофель лучше хранить в пакетах - чтобы он не впитывал другие запахи.
Реально найти место для хранения клубней в подъезде или коридоре. Градус температуры там ниже, чем в квартире, и картофель сохраняется лучше.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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