Эксперты подсказали, как идеально сохранить картофель в условиях квартиры

Клубни любят темные уютные места с определенным уровнем влажности, и таковые можно найти.

Если нет дачи с погребом, а картофеля назапашено на целую зиму, сохранить его можно и в квартире. Главное - выбрать для этого лучшие места.

Клубни любят темные закрытые помещения с оптимальным уровнем влажности, потому можно разместить их под мойкой. И не в полиэтиленовых пакетах, а - в плетеных корзинах.

Оптимальные уровни температуры и влажности для хранения картофеля - на балконе. Но опять-таки нужно переложить его - в идеале, в деревянную коробку.

Если балкон не застеклен, желательно утеплить коробку изнутри пеной. Она не разлагается и дает возможность регулировать внутри контейнера температуру. Сверху короб можно накрыть старыми теплыми вещами.

Холодильник, разумеется, очень подходящий вариант. Проблема только в том, что туда вмещается небольшое количество клубней. В холодильнике, к слову, картофель лучше хранить в пакетах - чтобы он не впитывал другие запахи.

Реально найти место для хранения клубней в подъезде или коридоре. Градус температуры там ниже, чем в квартире, и картофель сохраняется лучше.