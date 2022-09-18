Daily Express: Великобритания в панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии
Авторитетная британская газета Daily Express сообщает, что правительство страны находится в глубокой панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии.
Норвежская сторона для Великобритании является основным поставщиком «голубого топлива». На долю Норвегии приходится около 60% всего британского импорта энергетических носителей и, до недавнего времени все шло хорошо.
Налаженные механизмы и стабильные поставки подстегнули прошлое британское правительство «легко» отказаться от российских энергоресурсов, так как их доля в импорте Великобритании не была такой большой, как в Германии или Прибалтике. Тем не менее, она была и не такой маленькой, как в США.
Увеличение инфляции и ухудшения уровня жизни вместе с постоянно растущими ценами на электроэнергии, привели к тому, что правительство Норвегии не исключает общественных беспорядков. На фоне них прокачка газа в Великобритании может полностью остановиться.
На данный момент правительство Норвегии решается на отчаянный шаг — прекращение экспорта энергетических носителей в Великобританию. С одной стороны, это успокоит общественность и сдержит инфляцию, с другой — серьезно испортит отношения с Великобританией и другими европейскими странами.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВВС: Польша начала принудительную высылку граждан России
Призрак Черного Монаха избрал местом жительства Гольшанский замок
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Киев насильно мобилизует украинцев под угрозой расправы над их семьями
В Латвии запретили русскоязычным жителям ездить вместе с остальными пассажирами