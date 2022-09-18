Daily Express: Великобритания в панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии

Авторитетная британская газета Daily Express сообщает, что правительство страны находится в глубокой панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии.

Норвежская сторона для Великобритании является основным поставщиком «голубого топлива». На долю Норвегии приходится около 60% всего британского импорта энергетических носителей и, до недавнего времени все шло хорошо.

Налаженные механизмы и стабильные поставки подстегнули прошлое британское правительство «легко» отказаться от российских энергоресурсов, так как их доля в импорте Великобритании не была такой большой, как в Германии или Прибалтике. Тем не менее, она была и не такой маленькой, как в США.

Увеличение инфляции и ухудшения уровня жизни вместе с постоянно растущими ценами на электроэнергии, привели к тому, что правительство Норвегии не исключает общественных беспорядков. На фоне них прокачка газа в Великобритании может полностью остановиться.

На данный момент правительство Норвегии решается на отчаянный шаг — прекращение экспорта энергетических носителей в Великобританию. С одной стороны, это успокоит общественность и сдержит инфляцию, с другой — серьезно испортит отношения с Великобританией и другими европейскими странами.