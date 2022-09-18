Две звезды: Киркоров заявил, что схож с Майклом Джексоном внешне и талантом

О сходстве еще в юности будущему поп-королю сказала его бабушка, и Джексон стал для Филиппа Бедросовича кумиром.

Телезрители нередко критикуют образы Филиппа Киркорова. При этом некоторые заявляют, что наряды артиста "клоунские".

Филипп Бедросович при этом на критику не обижается. По его словам, он даже рад таким параллелям, и ничего плохого в этом не находит.

"Да, я клоун, и этого никогда не стыдился. В детстве очень много времени провел за кулисами цирка, так как моя бабушка была цирковой артисткой", - раскрыл секрет исполнитель.

Киркоров отметил, что может быть самым разным клоуном: и смешным, и весёлым, и грустным, и озорным. Сначала он подражал легендарному Элвису Пресли, его восхищал талант этой знаменитости.

А потом бабушка нашла, что внук похож на Майкла Джексона, который в то время только взошел на звездный небосклон.

Будущий король российской эстрады согласился с этим сравнением, и выбрал себе нового кумира.

"Позже стало ясно: я схож с ним, причем не только внешне, но и талантом. С Майклом Джексоном я практически на одной ступени", - однажды рассказал журналистам Филипп Киркоров.