Призрак Черного Монаха избрал местом жительства Гольшанский замок
Благодаря книге Владимира Короткевича Черный замок Ольшанский и одноименному кинофильму многим стало известно о любви простого молодого человека по имени Гремислав Валюжинич и княгини Гольшанской Ганны-Гордиславы.
Эта любовь действительна была. Гремислав полюбил жену своего князя Гольшанского, и молодая княгиня ответила взаимностью. Для встреч с возлюбленной молодой человек переодевался в монашескую одежду.
Однако князь узнал о способе чтения проповедей, чтобы смыть позор, властитель казнил и Гремислава Валюжинича, и свою неверную супругу.
С той поры в Гольшанском замке и поселился Черный Монах, который и сейчас иногда бродит по его развалинам.
Опубликовано: Staalker
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Призрак Черного Монаха избрал местом жительства Гольшанский замок
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