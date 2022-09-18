Призрак Черного Монаха избрал местом жительства Гольшанский замок

Развалины Гольшанского замка

Развалины Гольшанского замка

Благодаря книге Владимира Короткевича Черный замок Ольшанский и одноименному кинофильму многим стало известно о любви простого молодого человека по имени Гремислав Валюжинич и княгини Гольшанской Ганны-Гордиславы.

Эта любовь действительна была. Гремислав полюбил жену своего князя Гольшанского, и молодая княгиня ответила взаимностью. Для встреч с возлюбленной молодой человек переодевался в монашескую одежду.

Однако князь узнал о способе чтения проповедей, чтобы смыть позор, властитель казнил и Гремислава Валюжинича, и свою неверную супругу.

С той поры в Гольшанском замке и поселился Черный Монах, который и сейчас иногда бродит по его развалинам.

Опубликовано: Staalker

 

 















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