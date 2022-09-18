Алла Пугачёва попросила добавить её в список иноагентов

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва призвала Минюст РФ включить её в список иностранных агентов.

18 сентября певица Алла Пугачёва в своих социальных сетях опубликовала обращение в Министерство юстиции Российской Федерации после включения её супруга в список иностранных агентов.

Пугачёва попросила, чтобы её, вслед за Максимом Галкиным, включили в список иноагентов «любимой страны», так как она всецело «солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 