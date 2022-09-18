Алла Пугачёва попросила добавить её в список иноагентов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва призвала Минюст РФ включить её в список иностранных агентов.
18 сентября певица Алла Пугачёва в своих социальных сетях опубликовала обращение в Министерство юстиции Российской Федерации после включения её супруга в список иностранных агентов.
Пугачёва попросила, чтобы её, вслед за Максимом Галкиным, включили в список иноагентов «любимой страны», так как она всецело «солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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