Субтеррина Третьего Рейха: для чего был придуман Змей Мидгарда

В истории гитлеровской Германии было много технологических прорывов, но встречались и откровенные прожекты, которые могли возникнуть только в горячечном бреду.

Одним из таких прожектов стала подземная лодка инженера Риттера, а скорее червь, получившая имя Змей Мидгарда. Эта субтеррина должна была перемещаться под землей и взрывать укрепленные объекты типа линия Мажино.

Длина змея могла варьироваться от 399 до 524 м, смотря сколько секций собиралось для конкретной цели. В головной части собирались установить 4 бура с диаметром 1,5 м, для их привода хотели использовать сверхмощные электромоторы в количестве 9 штук, каждый по 1000 л.с. Масса планировалась до 60 тыс. т.

Дигаться Змей Мидгарда должен был на гусеницах, для их привода требовалось установить 14 электромоторв суммарной мощностью около 20 тыс. л.с. Для работы этих электромоторов хотели установить еще 4 дизеля суммарной мощностью 10 тыс. л.с.

В качестве вооружения субтеррину планировалось снабдить 2000 мин, половина из которых была массой 10 кг, а другая половина 250 кг, плюс 12 пулеметов МГ.