В Кишинёве протестующие требуют отставки президента Майи Санду

В молдавской столице Кишенёве проходит масштабный митинг с требованием отставки президента Майи Санду и проведением досрочных парламентских выборов.

18 сентября в Кишенёве проходит крупнейший митинг с требованием импичмента действующего президента Молдовы Майи Санду, которые протестующие готовы обменять на дрова, чтобы пережить грядущую суровую зиму.

Также протестующие, собравшиеся у здания президентуры, выступают за проведение досрочных парламентских выборов из-за недовольства политикой, которую проводит высшее руководство страны, погрузившее Молдавию в кризис.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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