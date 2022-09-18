В Кишинёве протестующие требуют отставки президента Майи Санду

В молдавской столице Кишенёве проходит масштабный митинг с требованием отставки президента Майи Санду и проведением досрочных парламентских выборов.

18 сентября в Кишенёве проходит крупнейший митинг с требованием импичмента действующего президента Молдовы Майи Санду, которые протестующие готовы обменять на дрова, чтобы пережить грядущую суровую зиму.

Также протестующие, собравшиеся у здания президентуры, выступают за проведение досрочных парламентских выборов из-за недовольства политикой, которую проводит высшее руководство страны, погрузившее Молдавию в кризис.