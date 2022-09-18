Раиса Горбачева: почему ее не любили соотечественники

В Советском Союзе царило равенство мужчин и женщин, которые в браке по-прежнему прежде всего оставались равноправными строителями коммунизма. И ездить вместе они могли разве что на дачу или в отпуск.

А глава СССР Михаил Горбачев возил с собой супругу по заграницам, да еще за народный счет. Подобное выпячивание супружеских отношений злило граждан, ведь такого до Мишки не делал ни один коммунистический правитель.

Но это было еще полбеды. Правление Меченого пришлось на время жесточайшего кризиса в стране – пустые полки магазинов и невозможность купить одежду. Даже не приличную одежду, хоть какую-то. Огромные очереди за любым товаром стали символом Перестройки.

А Райка мало того что ездила по недоступным для простых граждан заграницам, так еще и одевалась с иголочки. Ну раз ты строитель коммунизма как мы, так и одевайся как мы – в куфайку и резиновые боты. И иди на ферму доить коров и кидать навоз.

Так нет же: нарочно выпячивает свою богатую беззаботную жизнь. Еще, наверное, и жрет вкусно и сытно, а тут колбасы из туалетной бумаги не купить. Ну как ее не ненавидеть.