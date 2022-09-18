Ученые назвали продукт, который укрепляет здоровье и позволяет сохранить активность до старости

Всего двадцать граммов грецких орехов позволит повысить защиту организма от множества болезней, включая сердечно-сосудистые.

Грецкий орех - единственный из орехов, кто богат растительной кислотой омега-3.

Ученые в ходе исследований подтвердили, что она способна сыграть важную роль в работе сердца и мозга, к тому же отвечает за здоровое старение организма. Помимо этого, грецкие орехи содержат белок, клетчатку, магний и множество антиоксидантов, сообщает Вокруг света.

Ученые Университета Миннесоты проанализировали данные о питании и здоровье более 3 тысяч мужчин и женщин от 18 до 30 лет. Диету испытуемых анализировали в течение 30-ти лет. Начиная с 1985 года и до нашего времени специалисты измеряли у участников клинические и физические параметры здоровья.

Испытуемых разделили на 2 большие группы. В одну вошли те, кто регулярно ел грецкие орехи (порядка 21 грамма в день), во вторую - те, кто этого не делал.

Ученые также учитывали массу тела, курение, уровень глюкозы, артериальное давление и другие показатели.

Участники, которые употребляли грецкие орехи, продемонстрировали в течение всех тридцати лет наблюдений лучшие показатели физической активности. Кроме того, включившие в рацион орехи волонтеры показали меньшую подверженность заболеваниям сердечно-сосудистой системы.