В центре Мелитополя диверсанты подорвали автомобиль с мирными жителями
В результате детонации СВР в центре Мелитополя был подорван легковой автомобиль с мирными жителями.
В воскресенье новью, 18 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что на улице Ярослава Мудрого вследствие детонации заложенного в мусорном контейнере взрывного устройства был подорван стоящий около него легковой автомобиль с мирными жителями, которые в результате произошедшего не пострадали.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале прокомментировал произошедший в Мелитополе взрыв отметив, что украинские военные наконец-то нашли себе достойного противника, объявив войну мусорным контейнерам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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