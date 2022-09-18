В центре Мелитополя диверсанты подорвали автомобиль с мирными жителями

В результате детонации СВР в центре Мелитополя был подорван легковой автомобиль с мирными жителями.

В воскресенье новью, 18 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что на улице Ярослава Мудрого вследствие детонации заложенного в мусорном контейнере взрывного устройства был подорван стоящий около него легковой автомобиль с мирными жителями, которые в результате произошедшего не пострадали.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале прокомментировал произошедший в Мелитополе взрыв отметив, что украинские военные наконец-то нашли себе достойного противника, объявив войну мусорным контейнерам.