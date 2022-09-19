40-летняя жительница Санкт-Петербурга попала под позед в метро и ей отрезало руку

Несчастный случай произошел в метрополитене, пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно доставлена в больницу.

Падение на рельсы привело к серьезным ранениям. Женщина 40 лет находится в медицинском учреждении, подробности ее состояния пока неизвестны.

Пострадавшей оказывается необходимая помощь. По информации одного из телеграмм-каналов Санкт-Петербурга, стало известно, что упавшей под поезд женщине отрезало руку.

Инцидент привел к временной остановке движения поездов. Вынужденный интервал в работе машинистов составил около 30 минут.

Маршрут был перекрыт от станции "Гражданский проспект" до остановки "Девяткино".

На данный момент движение поездов метрополитена на обозначенном участке подземных железнодорожных линий полностью восстановлено.