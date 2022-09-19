40-летняя жительница Санкт-Петербурга попала под позед в метро и ей отрезало руку

Несчастный случай произошел в метрополитене, пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно доставлена в больницу.

Падение на рельсы привело к серьезным ранениям. Женщина 40 лет находится в медицинском учреждении, подробности ее состояния пока неизвестны.

Пострадавшей оказывается необходимая помощь. По информации одного из телеграмм-каналов Санкт-Петербурга, стало известно, что упавшей под поезд женщине отрезало руку.

Инцидент привел к временной остановке движения поездов. Вынужденный интервал в работе машинистов составил около 30 минут.

Маршрут был перекрыт от станции "Гражданский проспект" до остановки "Девяткино".

На данный момент движение поездов метрополитена на обозначенном участке подземных железнодорожных линий полностью восстановлено.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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