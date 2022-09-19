Анита Цой рассказала, за счет чего ей удалось сбросить 9 килограммов
Певица призналась, что прибегла к помощи специальных корейских пакетиков для похудания.
Анита Цой за лето заметно похудела. Артистка призналась, что она сумела сбросить 9 лишних килограммов. И рассказала сайту prozvezd, что помогло ей стать стройнее.
"Вновь села на диету. Мой главный девиз: «Не жрать!» Хотя на самом деле пристрастилась к любимым корейским пакетикам для похудения. В этих пакетиках – травы, настраивающие организм на правильный лад и работу. И пью по одному трижды в день", - результат, - отметила звезда, ей уже нравится. Так же, как и ее супругу.
Певица также добавила, что поддерживать форму ей помогает физический труд. Анита Цой много сил вкладывает в работу на своем огороде.
" В этом году построила 4 новые теплицы, теперь у меня их 9. Урожай в этом году отменный. Сейчас занимаюсь закрутками. Поставила себе цель: закатать 6 тысяч банок с огурцами, томатами, компотами, вареньем", - Анита призналась, что консервированной продукцией она делится с коллегами.
По ее словам, ее закатки нравятся Лолите и многим другим.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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