Анита Цой рассказала, за счет чего ей удалось сбросить 9 килограммов

Певица призналась, что прибегла к помощи специальных корейских пакетиков для похудания.

Анита Цой за лето заметно похудела. Артистка призналась, что она сумела сбросить 9 лишних килограммов. И рассказала сайту prozvezd, что помогло ей стать стройнее.

"Вновь села на диету. Мой главный девиз: «Не жрать!» Хотя на самом деле пристрастилась к любимым корейским пакетикам для похудения. В этих пакетиках – травы, настраивающие организм на правильный лад и работу. И пью по одному трижды в день", - результат, - отметила звезда, ей уже нравится. Так же, как и ее супругу.

Певица также добавила, что поддерживать форму ей помогает физический труд. Анита Цой много сил вкладывает в работу на своем огороде.

" В этом году построила 4 новые теплицы, теперь у меня их 9. Урожай в этом году отменный. Сейчас занимаюсь закрутками. Поставила себе цель: закатать 6 тысяч банок с огурцами, томатами, компотами, вареньем", - Анита призналась, что консервированной продукцией она делится с коллегами.

По ее словам, ее закатки нравятся Лолите и многим другим.