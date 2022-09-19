Дачные эксперты объяснили, как сделанные с осени теплые грядки повышают урожайность

Такие технологии позволяют получить два урожая редиса, ранние лук, свеклу, огурцы, баклажаны, томаты

Теплую грядку можно оборудовать как весной, так и осенью. Осенний вариант хорош тем, что экономит силы и время весной, а также увеличивает возможность получить более ранний и щедрый урожай.

Технологии обустройства теплой грядки во многом схожи с созданием компостной кучи.

Для этого нужно прокопать траншею глубиной в 30 см. Ширина и длина может быть любой - в зависимости от потребности и размеров участка. Но больше метра в ширину ее делать не рекомендуется - так проще ухаживать.

В основание траншеи нужно заложить материалы, которые остались после уборки сада: в ход можно пустить ветки, палки, щепки, срубленный хворост. Сверху набросать сухой измельченной травы, остатки овощей, ботвы и так далее. Максимально утрамбовать. В итоге слой утепления должен быть около 15 см.

Завершить этот "слоеный пирог" чистой и питательной почвой - слой примерно в размере 20 см.

Органическая составляющая, разлагаясь, разогревается, и снабжает культуры теплом, питанием. На таких грядках культуры созревают быстрее. На теплых грядках очень хорошо развиваются томаты и баклажаны, там отлично растут редис, морковь и многие другие растения.

Кроме траншеи, можно сделать теплую грядку другого вида - огражденную на поверхности почвы. Ее называют высокой.

Это - короб без дна, его собирают из досок или другого подручного материала - главное, чтобы стены были крепкими. Наполняют их по той же схеме, что и грядки из траншеи, но первым слоем там должен быть речной песок или гравий толщиной 5-7 см. Это делается для защиты от грызунов.

Перед тем, как запустить любую из теплых грядок, ее надо хорошо пролить водой.