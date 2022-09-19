Эксперты назвали лучшие виды мульчи, которыми можно укрыть грядки на зиму

Осенью такой прием важен, потому что защищает растения от морозов. А весной мульча начнет перепревать, тем самым обогащая землю полезными веществами.

Какие материалы лучше всего использовать под осеннюю мульчу? Это - измельченная кора сосны, ее используют в основном для декоративных растений - роз, кустарников. Она красива, экологична, служит долгое время.

Слой коры должен быть не менее 5 см, чтобы у сорняков не было возможности прорости. Кора сосны хорошо защищает от температурных перепадов, сохраняет влагу. Найти ее можно в лесу: с поваленных сосен она легко снимается со стволов.

Хороший вариант мульчи - компост. Он подходит для всех видов растений, потому что богат питательными веществами. Но есть и недостаток – на созревание компоста уходит 1-3 года. Кроме этого, на такой мульче будут растут сорняки. Компост особенно любят малина и другие ягодные кустарники.

Перепревший навоз также содержит много полезных элементов, в том числе азота. Навоз отлично улучшает плодородие и структуру почвы. Обычно перегноем мульчируют как деревья и кустарники, так и цветы, овощные культуры.

В качестве мульчи можно использовать и торф, особенно в осеннее время. Им хорошо мульчировать грядки с подзимними посевами. Торф полезен на тяжелой, глинистой почве, со временем он делает ее более рыхлой и питательной. Но не надо вносить свежий торф, он должен немного отлежаться.

Недорогой и доступный мульчирующий материал - опилки. Он также подходит для многих растений. Опилки хорошо защищают землю от морозов и, разлагаясь летом, обогащают почву органикой. Можно смешать опилки с перегноем либо компостом.