Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности Аллы Пугачевой стать иноагентом
Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о заявлении, сделанном Аллой Пугачевой, в котором певица выразила готовность стать иностранным агентом.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иностранным агентом.
"Я никак не буду комментировать эту тему, так как вопрос к официальному Кремлю никак не относится", — высказал мнение Песков.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева попросила Министерство юстиции России признать ее иностранным агентом в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным.
Опубликовано: Максим Алексеев
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