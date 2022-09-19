Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности Аллы Пугачевой стать иноагентом

Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о заявлении, сделанном Аллой Пугачевой, в котором певица выразила готовность стать иностранным агентом.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать заявление певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иностранным агентом.

"Я никак не буду комментировать эту тему, так как вопрос к официальному Кремлю никак не относится", — высказал мнение Песков.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева попросила Министерство юстиции России признать ее иностранным агентом в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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