Светлана Лобода отреагировала на заявление Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом
Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала высказывание Аллы Пугачевой, в котором она выразила готовность стать иноагентом в знак солидарности со своим мужем.
Украинская певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за открытое выражение своей позиции.
"Спасибо дорогая Алла Борисовна" ,— написала певица и отметила аккаунт Пугачевой.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева обратилась в министерство юстиции России с просьбой включить ее в список иностранных агентов в знак солидарности со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным.
Опубликовано: Максим Алексеев
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