Светлана Лобода отреагировала на заявление Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала высказывание Аллы Пугачевой, в котором она выразила готовность стать иноагентом в знак солидарности со своим мужем.

Украинская певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за открытое выражение своей позиции.

"Спасибо дорогая Алла Борисовна" ,— написала певица и отметила аккаунт Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева обратилась в министерство юстиции России с просьбой включить ее в список иностранных агентов в знак солидарности со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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