Песков отказался комментировать требование Пугачёвой признать её иностранным агентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался дать комментарии по поводу заявления певицы Аллы Пугачёвой о готовности повторить судьбу мужа.

В понедельник, 19 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу представителей средств массовой информации дать комментарии по поводу требования примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой о включении её в список иностранных агентов вслед за её супругом.

Песков объяснил журналистам своё нежелание отвечать на данный вопрос тем, что решения такого плана не входят в полномочия Кремля, поэтому он не может официально высказываться на эту тему.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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