Песков отказался комментировать требование Пугачёвой признать её иностранным агентом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался дать комментарии по поводу заявления певицы Аллы Пугачёвой о готовности повторить судьбу мужа.
В понедельник, 19 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу представителей средств массовой информации дать комментарии по поводу требования примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой о включении её в список иностранных агентов вслед за её супругом.
Песков объяснил журналистам своё нежелание отвечать на данный вопрос тем, что решения такого плана не входят в полномочия Кремля, поэтому он не может официально высказываться на эту тему.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Проклятие князей Монако: как изнасилование привело род Гримальди к несчастливым бракам
В 1297 году род Гримальди хитростью и коварством завладел замком Монако и прилежащей к нему территорией площадью 2 кв. км. Глава рода Франческо взял титул князя, его наследники правят независимым государством и по сей день.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Чернобыльская зона: как ведут себя ставшие дикими быки и коровы
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
МИД РФ: часть российской делегации получила визы для участия в Генассамблее ООН
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина