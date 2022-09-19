Тимати ответил Пугачёвой, которая назвала Галкина патриотом
Рэпер Тимати возмутился словам Аллы Пугачёвой о том, что её муж Максим Галкин является патриотом России.
Тимати возмутили речи именитой коллеги по сцене Аллы Пугачевой, где та называет своего суженого Максима Галкина "настоящим и неподкупным патриотом", а Россию - "любимой" страной.
Рэпер не смог сдержать эмоций, резко ответив артистке в своих соцсетях.
Тимати с сарказмом заметил: "Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой эмигрантов в небольших европейских залах - это настоящее достоинство и патриотизм!"
Исполнитель напомнил Алле Борисовне, что та всю жизнь была обласкана властью, получала от нее государственные награды.
Тимати напомнил также, что супруг певицы полжизни трудился на ТВ, а именно поэтому юмориста знает вся "любимая" страна.
Гнев рэпера вызван призывом Пугачёвой признать её иностранным агентом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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