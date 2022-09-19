SHAMAN заявил, что хочет стать наставником шоу «Голос»
Исполнитель сам стал финалистом этого популярного песенного конкурса восемь лет назад.
SHAMAN (Ярослав Дронов) высказал желание стать наставником в шоу «Голос». Певец и композитор сам стал финалистом этого конкурса восемь лет назад.
В интервью КП он отметил, что «Голос» помог ему повысить свою медийность, которой он в должной мере и воспользовался.
«Тогда у меня своих хитов не было, как и четкого понимания, куда же двигаться в творчестве. Для музыканта это - хороший шанс раскрутиться, однако участники там исполняют чужие песни. А я всегда хотел реализоваться как автор и исполнитель собственных песен», — рассказал SHAMAN.
В ответ на вопрос, не хотел бы он попробовать свои силы в роли наставника «Голоса», певец ответил утвердительно.
"Думаю, что это стало бы интересным опытом», — сказал исполнитель.
Ранее SHAMAN сообщил о запуске своего продюсерского центра. Популярный певец фокусируется на продвижении своего проекта, а также планирует заняться поиском и развитием молодых талантов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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SHAMAN заявил, что хочет стать наставником шоу «Голос»
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