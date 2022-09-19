Пилтдаунская муха: мистификация полтора века вводившая в заблуждение ученых

Лондонский музей естествознания в 1922 году провернул серьезную сделку, было приобретено 300 кусков янтаря из известной коллекции немца Лева.

В числе этих кусков имелся и один особо примечательный, в нем содержалась муха, застывшая 38 миллионов лет назад. Многие ученые писали свои трактаты об этой мухе, видя ее только невооруженным глазом.

Наконец в 1993 янтарь перестали выставлять и передали специалистам для изучения, конечно, особо осторожного. Но молодой ученый Энди Росс не предусмотрел всей мощности лампы накаливания своего микроскопа.

Предметный столик аппарата перегрелся, и янтарь треснул. Испуганный Росс неожиданно понял, что янтарь треснул слишком ровно. Проверка показала, что имелось 2 куска янтаря, между которыми засунули в 19 веке обыкновенную муху, которая получила прозвище Пилтдаунской по аналогии с более известной мистификацией.