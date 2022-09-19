Пилтдаунская муха: мистификация полтора века вводившая в заблуждение ученых
Лондонский музей естествознания в 1922 году провернул серьезную сделку, было приобретено 300 кусков янтаря из известной коллекции немца Лева.
В числе этих кусков имелся и один особо примечательный, в нем содержалась муха, застывшая 38 миллионов лет назад. Многие ученые писали свои трактаты об этой мухе, видя ее только невооруженным глазом.
Наконец в 1993 янтарь перестали выставлять и передали специалистам для изучения, конечно, особо осторожного. Но молодой ученый Энди Росс не предусмотрел всей мощности лампы накаливания своего микроскопа.
Предметный столик аппарата перегрелся, и янтарь треснул. Испуганный Росс неожиданно понял, что янтарь треснул слишком ровно. Проверка показала, что имелось 2 куска янтаря, между которыми засунули в 19 веке обыкновенную муху, которая получила прозвище Пилтдаунской по аналогии с более известной мистификацией.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Беларусь и Россия согласовали 8 из 14 совместных проектов в сфере импортозамещения
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
SHAMAN заявил, что хочет стать наставником шоу «Голос»
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина