Трагедия в Тобольске: девочку двух лет нашли мертвой на прогулке в детском саду

Тело ребенка обнаружили во время утренней прогулки в детском саду. Расследованием занялас прокуратура Тюменской области.

Первичный осмотр девочки ничего не показал: телесных повреждений не найдено. Точная причина гибели ребенка выясняется.

Над этим работает судебно-медицинская экспертиза, сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности происшествия.

Все причастные к инциденту лица допрашиваются: родители, работники дошкольного учреждения, близкие и друзья.

В процессе проводимого расследования будет оцениваться правомерность действий сотрудников детского сада.

Пресс-служба СУСК:

"19 сентября 2022 года во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)"

Контролирует ведение дела прокурор Тюменской области.

Тобольский межрайонный прокурор будет проводить тщательную проверку на предмет должного обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в дошкольных образовательных учреждениях.

Пресс-служба областной прокуратуры: