Россиян спросили: кто боится потерять деньги из-за свиста в доме
В опросе участвовали 3200 человек из самых разных регионо России в возрасте старше 18 лет. Обсуждалась тема денежных примет.
В ходе опроса выяснилось, что 45% опрошенных в приметы все-таки верят. Остальные 55% не считаются с подобными суевериями.
Одна из самых распространенных примет - примета, касающаяся свиста в доме. Большая половина опрошенных верят, что это плохо влияет на финансовое положение (55%).
Многие (40%) боятся выносить на ночь глядя мусор, опять-таки, чтобы не терпеть денежные убытки.
У 32% людей есть свои талисманы или обереги, которые, по их мнению, могут приносить удачу и помогают разбогатеть.
Отдельная категория россиян никогда не передает деньги из рук в руки, полагая, что это ухудшит их материальное благосостояние (24%).
Такая же часть людей верит, что тратить деньги в день получения зарплаты - плохая примета.
Давать в долг - это плохо, так считают 19% опрошенных.
10% выбирают одну самую крупную купюру и не тратят ее весь год, бережно сохраняя.
Такой ритуал, по идее, должен привлекать к владельцу много денег в течение всех 12 месяцев.
Опубликовано: Храмова Оксана
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