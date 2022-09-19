Россиян спросили: кто боится потерять деньги из-за свиста в доме

В опросе участвовали 3200 человек из самых разных регионо России в возрасте старше 18 лет. Обсуждалась тема денежных примет.

В ходе опроса выяснилось, что 45% опрошенных в приметы все-таки верят. Остальные 55% не считаются с подобными суевериями.

Одна из самых распространенных примет - примета, касающаяся свиста в доме. Большая половина опрошенных верят, что это плохо влияет на финансовое положение (55%).

Многие (40%) боятся выносить на ночь глядя мусор, опять-таки, чтобы не терпеть денежные убытки.

У 32% людей есть свои талисманы или обереги, которые, по их мнению, могут приносить удачу и помогают разбогатеть.

Отдельная категория россиян никогда не передает деньги из рук в руки, полагая, что это ухудшит их материальное благосостояние (24%).

Такая же часть людей верит, что тратить деньги в день получения зарплаты - плохая примета.

Давать в долг - это плохо, так считают 19% опрошенных.

10% выбирают одну самую крупную купюру и не тратят ее весь год, бережно сохраняя.

Такой ритуал, по идее, должен привлекать к владельцу много денег в течение всех 12 месяцев.