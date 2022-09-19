Тайны великой актрисы Фаины Раневской, которые так и остались неразгаданными и по сей день

Долгая и насыщенная творческая биография Фаины Раневской, известнейшей театральной и киноактрисы, таит в себе много загадок, как и ее личная история.

О судьбе великой Фаины Раневской написано много книг, рассказано много историй, но все же мы до сих пор доподлинно не знаем, какие из них были реальностью, а какие придуманным мифом. Известно, что ее невероятный успех на сцене и киноэкране не сделал женщину, тем не менее, счастливой. Она всегда чувствовала себя одинокой и несчастной.

Более того, по воспоминаниям людей, лично с ней общавшихся, она нередко сама проклинала свой талант, считая, что именно он стал причиной ее одиночества и несчастной жизни. В зрелом возрасте ее не единожды просили оставить мемуары, и она вроде бы не была против, начинала, но потом уничтожала написанное.

Фаина Раневская была очень критична к себе и к своим работам, оценивая их, как правило, невысоко, особенно, что касалось ее ролей в кино. Деньги съедены, а позор остался. Так любила говорить остроумная актриса.

При рождении ее назвали Фаней Фельдман. Она родилась в 1896-м году в Таганроге в состоятельной семье, владевшей фабрикой красок и даже пароходом. В семье росла еще одна девочка: старшая сестра Фаины Белла.

В отличие от сестры Фаня не могла похвастаться яркой внешностью, и к тому же заикалась, поэтому над ней часто смеялись в детстве и дети, и даже учителя в гимназии. Это делало ее одинокой и несчастной.

Тем не менее, в 1913-м году она поехала в Москву, где попыталась устроиться в театр, но заикающуюся девочку без образования никто не хотел брать на работу. Ей не единожды говорили, что она профнепригодна. Поэтому она вернулась домой, закончила курсы актерского мастерства, и через два года вновь едет в столицу.

У Фани быстро кончились деньги, работы тоже не было. Она расплакалась возле Большого театра, и к ней волею случая подошла балерина Екатерина Гельцер, которая пригласила девушку к себе переночевать. Эта дружба продлится более сорока лет.

Гельцер же и помогла девушке устроиться в Летний театр. В 1917-м году после революции семья Фельдман вынуждена эмигрировать, но Фаина отказывается ехать с ними, мотивируя это тем, что не может жить без русского театра.

В тяжелые послереволюционные годы ей помогла ее учительница, актриса Павла Вульф, с которой ее также свяжет многолетняя дружба. Работая в театре в Симферополе, она получает свой псевдоним Раневская, который потом вписывает во все документы.

До 1931-го года Раневская сыграла более двухсот ролей в провинциальных театрах, а потом вернулась в Москву. В 1938-м году она не сошлась во мнениях с руководством театра, и ее уволили. Вновь актриса оказалась почти без средств к существованию. Но выход нашелся. Она стала сниматься в кино, где ее талант быстро разглядели режиссеры.

Фаина Раневская очень переживала смерть Константина Станиславского, и дружила с Анной Ахматовой и маршалом Федором Ивановичем Толбухиным, с которым познакомилась в Тбилиси, а также со знаменитым Василием Качаловым.