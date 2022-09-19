la Repubblica: власти Апулия выплатят миллион евро штрафа из-за подмены младенцев в роддоме
Власти итальянского региона Апулия выплатят миллион евро штрафа из-за подмены младенцев в родильном доме.
19 сентября итальянская газета la Repubblica сообщила, что согласно постановлению суда Трани, правительство итальянского региона Апулия обязано выплатить штраф в размере одного миллиона евро штрафа за врачебную ошибку.
Отмечается, что 22 июня 1898 в родильном доме Канозы сотрудники роддома не повесили на двух новорожденных девочек – Антонеллу и Лорену, бирки с информацией об их имени и родителях, что и стало причиной подмены младенцев, признанной судом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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