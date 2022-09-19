Ученые обнаружили, что некоторые экзопланеты больше подходят для жизни, чем Земля

В последнее время астрономы обнаруживают много планет, которые вращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Они получили название экзопланет.

Этим летом с помощью спутника НАСА удалось обнаружить несколько планет, которые назвали суперземлями.

Одна из них больше Земли на 70%, на ней может быть океан большой глубины. Другая – на 30% меньше Земли, ее оборот вокруг родительской звезды занимает менее трех дней.

Астрономы пришли к выводу, что в пределах Млечного Пути есть десятки миллиардов суперземель, на которых может быть вода в жидком виде. Это считается главным условием для обитаемости.

Ученые считают, что более крупные планеты могут быть геологически активными и способствовать биологической эволюции.

Они полагают, что наиболее подходящая для жизни планета должна быть на 20-30% больше Земли, на ней должны быть океаны, а средняя температура должна составлять порядка 25оС.

Такая планета должна иметь атмосферу плотнее земной, чтобы она работала как изолирующее покрывало. Вращаться она должна вокруг звезды старше Солнца.

На данный момент обнаружено уже около 20 суперземель, которые могут оказаться более пригодными для жизни, чем сама Земля.