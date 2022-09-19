МИД РФ выразил протест послу Канады из-за инцидента у посольства России в Оттаве
В МИДе РФ выразили решительный протест канадскому послу после нападения на российское посольство в Оттаве.
19 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о вынесении решительно протеста послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр после того, как неизвестный совершил противоправное действие на территории российского посольства в Оттаве.
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали канадскую сторону незамедлительно создать полноценный контроль не только за безопасностью дипломатического представительства РФ в Оттаве, но и обеспечить безопасность как самих сотрудников дипмиссий, так и членов их семей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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