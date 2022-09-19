Группа «Сплин» отменила свои концерты в пяти российских городах
С осени нынешнего года они перенесены на весну 2023 года по «техническим причинам».
Группа «Сплин» перенесла свои выступления в России с осени нынешнего года на весну 2023-го года, сообщает МК со ссылкой на организаторов.
Как уточняет Рамблер, концерты отменены в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде, Череповце и Туле.
Причиной переноса названы «технические причины». Организаторы других причин уточнять не стали.
Ранее депутат Законодательного собрания Владимировской области Александр Цыганский в своем Telegram-канале выступил против выступления «Сплин» в регионе. С таким требованием от имени «всех владимирцев» он обратился к руководству Art Hall, где 30 сентября должно было состояться выступление группы.
Издание предполагает, что причиной отмены концертов группы в РФ могла стать поддержка "Сплином" артистов, которые уехали из России из-за несогласия с политикой в отношении Украины.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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