Опытные дачники дали советы по правильному сбору и сохранности семян томатов

Это позволит сэкономить средства и сделать запас семян именно тех сортов, которые нравятся.

В заготовке собственных семян есть немало плюсов. Они гарантируют хорошую всхожесть, рассада вырастает более здоровой.

Как правильно собрать посевной материал? Прежде всего, выбрать хорошо созревший помидор, разрезать его поперек.

Аккуратно выбрать чайной ложкой семечки вместе с мякотью, переложить в стеклянную посуду. Оставить эту массу на пару дней - побродить. Это уничтожит микроорганизмы и повысит всхожесть семян.

В этот период нужно периодически убирать верхнюю плёнку, которая образовывается на жидкости. По истечении времени размешать ложкой томатную жидкость, убрать всплывшие семечки - если они всплыли, значит, пустотелые. Оставшиеся семена промыть водой, жидкость слить и разложить для сушки на салфетке.

После высыхания рассортировать их по бумажным либо полиэтиленовым пакетам, подписать сорта и год сбора. Хранить в сухом прохладном месте без доступа света.

Нормальную всхожесть семена томатов обычно обеспечивают в течение 4-5 лет после сбора.