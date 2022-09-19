В Bank of America рассказали, кто выиграл, а кто проиграл от экономического спада в Китае
По информации Bank of America, негативное влияние на китайскую экономику оказывают проблемы на рынке недвижимости и в сфере занятости, а также стратегия по борьбе с коронавирусом и неблагоприятная демографическая ситуация.
Ослабление китайского юаня к доллару может способствовать снижению инфляции в США. Но сбои в цепочках поставок из-за коронавирусных блокировок окажут давление на американские рынки.
Слабая экономика Китая может помочь Соединенным Штатам отделиться от геополитического соперника. Для этого уже предпринимаются определенные шаги в некоторых секторах.
Влияние Китая на Европу связано с экспортом и ценами на сырье. Ослабление карантина и восстановление поставок снизит ценовое давление на неэнергетические товары.
Однако риски и перспективы Европы в основном связаны не с Китаем, а с сокращением производства из-за зимнего нормирования газа.
Снижение цен на сырьевые товары способствуют замедлению инфляции в Бразилии. В то же время они отрицательно сказываются на торговом балансе и экспорте.
Для Чили Китай является ключевым торговым партнером, обеспечивающим 40% экспорта. Важную роль играет слабый спрос Китая на медь, на экспорт которой приходится 18% чилийского ВВП.
Зато Мексика расширяет свою долю в импорте продукции американской обрабатывающей промышленности из-за снижения активности Китая.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Bank of America рассказали, кто выиграл, а кто проиграл от экономического спада в Китае
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